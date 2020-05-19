Российская певица и актриса Полина Гагарина станцевала с алтайским танцором Дмитрием Красиловым под песню Uno группы Little Big. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Кто бы подумал, что Евровидение 2020 мы проведём так! <...> Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little Big — талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать ещё один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, а мы пока с Димой Красиловым потанцуем", — написала Гагарина.

Подписчиков увиденное порадовало и развеселило. Комментаторы под постом удивились тому, насколько идеально Гагариной удалось повторить движения за Пухляшом.

Впрочем, нашлись и истинные поклонники самого Красилова, которые заявили, что перетанцевать его невозможно: "Пухляш все равно лучше! Его не перетанцевать!" — написал один из комментаторов.

Как уже сообщал amic.ru, танцор Дмитрий Красилов, который в начале марта снялся в клипе группы Little Big, попал в лонг-лист премии "30 до 30" журнала Forbes. Героями этого рейтинга становятся те россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.