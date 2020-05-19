Алтайский край оказался в верхней части рейтинга регионов Сибири по выплатам медработникам за работу с людьми с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров, по данным на 19 мая, составили Новосибирская область, Красноярский край и Омская область. Им выплатят 729 млн, 543,5 млн и 471,5 млн рублей соответственно.

Следом по стимулирующим выплатам идут Алтайский край (435,5 млн рублей), Кемеровская (375,4 млн) и Томская (344,3) области, а также Тува (326,5 млн). Наименьший объем выплат в Республике Алтай (20 млн), Хакасии (52,2 млн) и Иркутской области (240,3 млн).

В общей сложности, регионы Сибирского федерального округа получат более 3,5 миллиарда рублей.