16 членов преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом, будут судить в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, 19-летний выпускник детского дома был лидером преступной группировки и обратился к криминальному авторитету с "деловым предложением" наживаться на выплатах детдомовцев, которые были на их специальных счетах.

"Согласившись, криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории Алтайского края преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в форме организованных групп. Участниками сообщества стали 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 8 детей-сирот", — констатировали в пресс-службе ведомства.

Для получения денег они использовали различные методы: от уговоров и обмана до запугивания. При этом дальнейшая судьба потерпевших их, видимо, не особо волновала.

"Судьба многих потерпевших, у которых преступным путем отбирались деньги, впоследствии сложилась печально – оставшись без средств к существованию, молодые люди стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь", — уточнили в Следственном Комитете.

Преступную деятельность пресекли в апреле 2018 года оперативные сотрудники управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю. Потерпевшими по уголовному делу признали 20 человек.

Против их обидчиков возбудили целую россыпь уголовных дел. В их числе создание и участие в преступном сообществе, кражи, грабежи, разбои и похищение человека.