Двух алтайских подростков осудили за угон автомобиля без цели хищения. Инцидент произошел в одном из сел Каменского района в октябре 2019 года.

Как установило следствие, в ночное время 15-летний подросток подговорил своего товарища угнать автомобиль. Для этого юноши проникли в гараж своего односельчанина и выкатили оттуда ВАЗ 21061. После этого подростки завели машину и отправились на ней кататься по селу. Вскоре вояж завершился в луже — автомобиль застрял. Машину угонщики бросили, а через некоторое время их задержали.

Один подросток получил год лишения свободы, а вот у второго нашли психическое заболевание и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кулундинском районе двое местных жителей угнали автомобиль у односельчанина в качестве компенсации за долг, которого на самом деле не существовало. При этом ВАЗ-2106 находился в неисправном состоянии. Злоумышленники успели откатить машину на 200 метров от дома хозяина, когда их задержала полиция.