Очередной жаркий день с кратковременными дождями прогнозируют в Алтайском крае в среду, 20 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в светлое время суток воздух прогреется до +21...+26°С, а по востоку края температура и вовсе может увеличиться до +31°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 5-10 м/с, усиления могут достигать 17 м/с.

В Барнауле столбик термометра будет показывать от +27°С до +29°С. В конце дня — кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.