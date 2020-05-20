Фото: Сайлюгемский национальный парк

Появившийся на свет детеныш крупнейшего в мире горного барана "попозировал" для фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке. Кадры этой фотосессии опубликовала пресс-служба заповедника.

"На фото аргаленок, которому всего несколько дней: резвится и даже улыбается в камеру. Вы тоже это видите?" – обратился к посетителям сайта сотрудник особо охраняемой территории.

Исполняющий обязанности директора Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов рассказал, что самки аргали в этом году начали приносить новое потомство точно по графику.

По результатам последних подсчетов, численность алтайского горного барана в горах Алтая превышает 1420 особей. Еще 117 аргали обитает в Туве. Животное занесено в Красную книгу РФ.