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Ирина Шейк раскрыла секрет идеальной внешности в самоизоляции

, ИА "Амител"
Супермодель придерживается правильного питания, постоянно делает уборку и регулярно увлажняет губы
Фото: spletnik.ru

Фото: spletnik.ru

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала журналу Vogue Russia о жизни на карантине, который она проводит в Нью-Йорке, и поддержании красоты в этих условиях. Видеозапись интервью опубликована в профиле издания в Instagram.

Шейк призналась, что во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом. Однако чтобы поддерживать форму, модель придерживается правильного питания.

Также Шейк поделилась секретами ухода за собой. Как выяснилось, она не любит тушь и предпочитает бальзамы для губ, однако постоянно меняет бренды косметики, чтобы не возникло эффекта привыкания. Также она призналась, что часто увлажняет губы обычным детским кремом.

Кроме того, супермодель рассказала, что часто смотрит российские передачи, такие как "Пусть говорят", "Поле чудес" и "Вечерний Ургант", а также постоянно делает уборку, поскольку не может спать, "если что-то лежит не на своем месте".

После снятия ограничений 34-летняя модель намерена сходить в русскую баню, а также поехать в Италию и Россию.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.05.2020 07:14
- гость -

Все... Состарилась...

20.05.2020 08:05
Filin

когда еда из вкусной становится полезной, наступает старость

20.05.2020 08:24
Мадам

Хм... российская модель хочет поехать в Россию... Так она где сидит-то?!!!

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