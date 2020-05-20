Российская супермодель Ирина Шейк рассказала журналу Vogue Russia о жизни на карантине и поддержании красоты в этих условиях. Видеозапись интервью опубликована в профиле издания в Instagram.

Шейк призналась, что во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом. Однако чтобы поддерживать форму, модель придерживается правильного питания.

Также Шейк поделилась секретами ухода за собой. Как выяснилось, она не любит тушь и предпочитает бальзамы для губ, однако постоянно меняет бренды косметики, чтобы не возникло эффекта привыкания. Также она призналась, что часто увлажняет губы обычным детским кремом.

Кроме того, супермодель рассказала, что часто смотрит российские передачи, такие как "Пусть говорят", "Поле чудес" и "Вечерний Ургант", а также постоянно делает уборку, поскольку она не может спать, "если что-то лежит не на своем месте".

После снятия ограничений 34-летняя модель намерена сходить в русскую баню, а также поехать в Италию и Россию.