Около 50 новых автомобилей Toyota Camry заметил местный житель на территории лесного участка рядом с озером Смолино, сообщает портал 74.RU. Необычный автопарк он зафиксировал на камеру и выложил видеоролик в интернет.

Журналисты выяснили, что черные Toyota Camry были закуплены правительством Челябинской области для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС.

56 автомобилей общей стоимостью почти 120 млн рублей приобрели на замену отработавшему свой срок автопарку.

"Около 50% автопарка – автомобили с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет, – объяснили региональные власти. – Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей".

Однако теперь дорогая техника простаивает без дела под открытым небом. Место хранения выбрали так для того, чтобы автомобили были под охраной, пояснили в областном правительстве.

Новые автомобили в дальнейшем планируют использовать "при обеспечении иных протокольно-организационных мероприятий", уточнил представитель властей.

В числе таких случаев назвали транспортное обслуживание органов власти, подведомственных учреждений, а также предоставление автотранспорта на культурные и спортивные мероприятия.