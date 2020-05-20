Среда, 20 Май, 10:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,39
€ 79,17
24°

299941 +0
Обь
384см +5


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Около 50 новых иномарок обнаружили в челябинском лесу

, ИА "Амител"
Автомобили приобрели для саммитов ШОС и БРИКС
Фото: 74.ru

Фото: 74.ru

Около 50 новых автомобилей Toyota Camry заметил местный житель на территории лесного участка рядом с озером Смолино, сообщает портал 74.RU. Необычный автопарк он зафиксировал на камеру и выложил видеоролик в интернет.

Журналисты выяснили, что черные Toyota Camry были закуплены правительством Челябинской области для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС.

56 автомобилей общей стоимостью почти 120 млн рублей приобрели на замену отработавшему свой срок автопарку.

"Около 50% автопарка – автомобили с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет, – объяснили региональные власти. – Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей".

Однако теперь дорогая техника простаивает без дела под открытым небом. Место хранения выбрали так для того, чтобы автомобили были под охраной, пояснили в областном правительстве.

Новые автомобили в дальнейшем планируют использовать "при обеспечении иных протокольно-организационных мероприятий", уточнил представитель властей.

В числе таких случаев назвали транспортное обслуживание органов власти, подведомственных учреждений, а также предоставление автотранспорта на культурные и спортивные мероприятия.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.05.2020 08:17
АБОРИГЕН

Ну да! Что, неужели смогут в этот раз подготовить город?

20.05.2020 09:01
Как то так

Отстоят, спишут, продадут по своим))

20.05.2020 09:21
месный

а как-же патриотизм, лады-калины?!?!?!
Или всётаки патриотизм это для лохов, а для нужнх людей импортные удобные и хорошие камри?

20.05.2020 09:46
- гость -

Какие авто.21 век .общение по цифре.дармоеды.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:39
Самые красивые девчонки нашего города. Фоторепортаж, в котором все идеально 0
10:28
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию 2
10:15
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день 5
10:04
Как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 1
09:52
Зарплаты барнаульских студентов выросли в полтора раза 1
09:40
Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 8
09:29
Алтайским врачам будут выплачивать страховку при заражении коронавирусом 9
09:15
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны 16
09:02
Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 3
08:47
Медсестру из Тулы наказали за прозрачный защитный костюм 24
08:32
"Улыбается на камеру". Аргалята родились в Горном Алтае 0
08:17
Жара в офисе. При какой температуре воздуха летом можно не работать 2
08:06
Коронавирус нам не страшен. Барнаульцы вышли массово гулять, устав от самоизоляции 20
07:53
Около 50 новых иномарок обнаружили в челябинском лесу 4
07:40
Побороться стоит. Как вернуть деньги за отменные из-за коронавируса туры 5
07:19
"Иногда до слез": как выживает зоопарк в Барнауле, который спасают всем краем 24
07:05
Ирина Шейк раскрыла секрет идеальной внешности в самоизоляции 3
06:52
Ученые рассказали, какие продукты вызывают старение 1
06:38
Японцы наглядно показали, как быстро распространяется коронавирус 1
06:24
Застрял в луже и отправился в психбольницу. Алтайского подростка осудили за угон 0
06:03
Опять жара. О погоде в Алтайском крае 20 мая 2
00:33
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 1
23:58
Банда из 16 человек похитила 4,5 млн рублей у сирот в Алтайском крае 2
23:33
Полина Гагарина перетанцевала алтайского Пухляша 2
23:18
Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по сумме выплат медикам 0
22:43
В Алтайском крае иммуноглобулина хватит на неделю 3
22:23
Протоиерей Дмитрий Смирнов излечился от коронавируса 6
22:01
В Алтайской больнице скорой медицинской помощи выявили коронавирус 3
21:43
Строительные услуги за права. Инспектор алтайской ГИБДД попался на коррупции 0
21:23
Кабмин подготовил план восстановления экономики России 2
21:03
Массовое ДТП произошло в Барнауле у торгового центра "Галактика" 0
20:43
44 "земских учителя" переедут в Алтайский край из 17 регионов России 0
20:24
Ученые назвали невосприимчивых к коронавирусу людей 1
20:04
Получили не все. Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам 2
19:54
Трое сотрудников СГК заразились коронавирусом в Алтайском крае 1
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 51 0
19:08
Тротуарная плитка "уползла" на проспекте Ленина в Барнауле 4
18:39
Так четверо или пятеро? Сколько человек умерло от COVID-19 в Алтайском крае 6
18:26
Названы районы Алтайского края, где больше всего зон подтопления 0
18:00
Минимальный возраст продажи алкоголя в России могут поднять 7
17:45
Барнаулец наловил краснокнижной рыбы на 137 тысяч рублей 3
17:35
Пенсионеры смогут получать доход с пенсионных выплат 0
17:27
Сдались все города. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 0
17:15
Gornyi Altai. Футболист французского "Монако" назвал любимое место для отдыха 2
17:02
Министр транспорта остался недоволен качеством ремонта дорог на Алтае 0
16:49
Стало известно, когда могут снять коронавирусный карантин в Змеиногорском районе 0
16:40
Вирусолог предсказал избавление от других вирусов после победы над COVID-19 2
16:29
Метеорит пролетел над сибирскими регионами. Видео 5
16:14
Стало известно, когда достроят дорогу от Взлетной до Солнечной Поляны в Барнауле 7
16:00
Михаил Мишустин вылечился от коронавируса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.