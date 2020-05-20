За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 40 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Новых зараженных выявили в Барнауле – 23 человека, Курьинском районе – 3, Рубцовске – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Бийске – 1, Славгороде – 1, Рубцовском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Шипуновском районе – 1, Завьяловском районе – 1, Каменском районе – 1.
Таким образом, на 20 мая в регионе насчитывается 1054 подтвержденных случая инфицирования.
Напомним, ежесуточное число вновь выявленных случаев заражения составляет около четырех десятков уже несколько дней подряд. Так, 15 и 16 мая выявили по 38 зараженных, 17 мая – 40, 18 мая – 45 человек, 19 мая – 44 инфицированных.
Как уже сообщал amic.ru, 19 мая стало известно о пятом скончавшемся пациенте с диагнозом COVID-19. Умерла 68-летняя жительница Тюменцевского района, у которой из-за коронавирусной инфекции развилась внебольничная пневмония. Лечение осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.
Комментарии
Будут тесты, будут и заразившиеся. Не будет тестов, не будет и заразившихся. Эта "статистика" ничего не отражает. Повод почесать языки только.
Спада нет
Судя по фоткам, на которых полицейские идут в толпе горожан, все правильно
не берегут себя земляки....
20.05.2020 12:41
гость
А разве полицейским запрещено ходить в толпе горожан?
Логично, если анализы у людей не брать, больных вообще не будет. Страус, когда опасность видит, сразу голову в песок и опасность исчезает. Если страус опасность не видит, значит ее нет
@Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, заявила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.
"Россия переживает настоящий кризис общественного здравоохранения из-за вспышки COVID-19. В ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина о помощи президент США Дональд Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 аппаратов ИВЛ русскому народу", - заявила Росс.@
20.05.2020 12:43
- гость -
А разве полицейским запрещено ходить в толпе горожан?
Нам всем, включая полицейских, уже третий месяц объясняют, что в условиях пандемии толпы горожан быть не должно. На фотках самые умные полицейский в окружении толпы самых умных горожан
Какой Трамп молодец
Спада еще долго не будет. Мы на три недели идем с отставанием от Москвы. У них спад только-только начался.
20.05.2020 12:41
гость
А разве полицейским запрещено ходить в толпе горожан?
Я же написал, все правильно. Спада нет
Спада нет.
А с чего он будет? С чего???????
Это ещё в крае коронавирус был обнаружен чуть ли не у самых последних!!!! Прибавьте ещё отставание от Москвы.
Мы на три недели идем с отставанием от Москвы. У них спад только-только начался
Там пропускной режим начался, они думают, что спад с пропускным режимом связан
поменяли фото?
У нас в крае коронавирус был обнаружен чуть ли не у самых последних, а ограничительные меры у нас сняты у самых первых. У нас спада может и совсем не быть
Фото с полицейскими в толпе ни в этой новости
Понимаю,что бессмысленно обращаться к "безмасочным" и "живущим полноценной жизнью" утыркам,но всё-же: из-за вас умирают люди,которые ещё могли бы жить!
20.05.2020 12:57
Гость
+100000000000!
Как резко сменилась риторика!
Полтора месяца назад писали, что надо открываться.Про ношение масок никто не заикался.
20.05.2020 12:57
Гость
ты серьезно? А за клевету не хочешь до суда прогуляться?
20.05.2020 12:53
гость
А вот, кстати, да. У них строгий пропускной режим. И будет ли у нас спад, это большой вопрос. Как бы подъема не было в связи с выходом многих на работу 12 мая.
Все хорошо. Можно снимать ограничения
20.05.2020 13:05
- гость -
Каким судом Вы ему угрожаете. Я фамилий в его тексте не вижу в упор. И фейковой новости не вижу, то, что люди в крае умирают есть инфо на новостных сайтах.
20.05.2020 12:48
гость
20.05.2020 12:43
- гость -
А разве полицейским запрещено ходить в толпе горожан?
Нам всем, включая полицейских, уже третий месяц объясняют, что в условиях пандемии толпы горожан быть не должно. На фотках самые умные полицейский в окружении толпы самых умных горожан
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Губернатор давно разрешил всем работать. Люди должны идти на работу. Вот и идут. Разумеется, их много. Что, полицейские должны заворачивать их домой?
20.05.2020 12:57
Гость сам то сдал тест или кровь, может от тебя зараза исходит, умник