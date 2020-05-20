За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 40 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новых зараженных выявили в Барнауле – 23 человека, Курьинском районе – 3, Рубцовске – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Бийске – 1, Славгороде – 1, Рубцовском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Шипуновском районе – 1, Завьяловском районе – 1, Каменском районе – 1.

Таким образом, на 20 мая в регионе насчитывается 1054 подтвержденных случая инфицирования.

Напомним, ежесуточное число вновь выявленных случаев заражения составляет около четырех десятков уже несколько дней подряд. Так, 15 и 16 мая выявили по 38 зараженных, 17 мая – 40, 18 мая – 45 человек, 19 мая – 44 инфицированных.

Как уже сообщал amic.ru, 19 мая стало известно о пятом скончавшемся пациенте с диагнозом COVID-19. Умерла 68-летняя жительница Тюменцевского района, у которой из-за коронавирусной инфекции развилась внебольничная пневмония. Лечение осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.