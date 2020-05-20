Несколько автомобилей столкнулись на Павловском тракте в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла неподалеку от автобусной остановки "Автоцентр ЗИЛ". В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно четыре автомобиля, которые выстроились "паровозиком". Обошлось без серьезных последствий, и кроме машин в ДТП никто не пострадал. Сотрудников ДПС на момент записи видео на месте происшествия не было.

Движение по Павловскому тракту в сторону проспекта Строителей затруднено. Левая полоса перекрыта. Кроме того, затруднен поворот с Павловского тракта к "ЗИЛ Центру".