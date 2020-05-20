В Кремле рассматривают возможность проведение Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По словам собеседника издания в Минобороны, основной датой, которая рассматривается для проведения Парада Победы, является 24 июня. А источники, близкие к Кремлю, рассказали, что эта же дата перспективна для проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Проведение парада и голосования в один день, по словам одного из источников, будет удобно тем, что в этом случае 24 июня объявят выходным днем.

Ранее amic.ru писал о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции Парад Победы решили перенести. В качестве возможных дат для его проведения рассматривали 24 июня (в этот день в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади) и 3 сентября (день окончания Второй мировой войны).