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В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

, ИА "Амител"
Мера вошла в рабочую версию плана по восстановлению экономики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на предложение Министерства труда кабинету министров.

Мера вошла в рабочую версию плана по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Согласно документу, уйти на заслуженный отдых до конца 2020 года смогут потерявшие работу россияне, которым до пенсии осталось менее трех лет. При этом жители страны должны будут подтвердить в службе занятости отсутствие работы.

На данный момент досрочный выход на пенсию предусмотрен для потерявших рабочее место за два года до наступления пенсионного возраста. Кроме того, сейчас для досрочников необходимо наличие страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, чего в рабочей версии документа пока не предусмотрено.

Также предложено поднять минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей вместо нынешних полутора тысяч на три месяца с мая 2020 года. На этот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей).

Ранее amic.ru сообщил, что с 2021 года размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2020 10:33
- гость -

уйти на заслуженный отдых до конца 2020 года смогут потерявшие работу россияне, которым до пенсии осталось менее трех лет

и как считать будут, относительно дореформенного возраста выхода на пенсию, или послереформенного, +5 лет....

20.05.2020 10:34
- гость -

При этом жители страны должны будут подтвердить в службе занятости отсутствие работы.

новость не о чём - дворники всегда нужны ))))

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