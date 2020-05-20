В ряде регионов России туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и арт-отели, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", – цитирует Догузову ТАСС.

По ее словам, правила в регионах могут отличаться. В течение 10 дней они будут обсуждаться с местными властями, но уже установлено, какие заведения будут открываться в первую очередь.

Ранее amic.ru писал о том, что экс-глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева считает необходимым открыть турсезон на Алтае с 1 июня. Она уверена, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей.