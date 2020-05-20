Заморозки на почве ожидаются в Алтайском крае уже на следующей неделе. О погоде на ближайшие дни amic.ru рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

По ее словам, в среду, 20 мая, – последний день аномальной жары, которая установилась в регионе. Уже в четверг Алтайский край окажется во власти холодного фронта. Ночные температуры составят от +8 до +14 градусов, днем обещают +20...+25°С. При этом будет дождливо, особенно в предгорных районах. Все это будет сопровождаться порывами ветра со скоростью 13-20 м/с.

Тепло вернется к выходным. С 23 по 26 мая температура воздуха будет нарастать, осадков в эти дни не ожидается. Дневные температуры будут колебаться в пределах +25...+30 градусов.

А вот уже со среды, 27 мая, в Алтайском крае резко похолодает. До конца следующей рабочей недели ночами прогнозируют от +3 до +10 градусов, при этом на почве возможны заморозки. Днем столбик термометра будет подниматься до отметок +7...+14 градусов.