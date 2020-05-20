Бывшая студентка новосибирского РАНХиГС Арина Миронова, спевшая песню про "воров и мусоров", ответила на критику в Сети новым видео. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на социальные сети девушки.
"Хейтеры сосут мой фруктовый лед, ты много говоришь, но меня не ****[волнует]," – спела девушка в ответе недоброжелателям.
Напомним, что 6 мая в Сети разлетелся клип 19-летней студентки юрфака Новосибирского филиала РАНХиГС, которая пела про "единство арестантское" и "звезды воровские". Некоторые кадры при этом были записаны около СИЗО № 3 Новосибирска.
Пикантность ситуации добавил и ее муж, который работает в полиции. Супруг шансоньетки заявил, что клип посмотрели все его коллеги, в том числе и начальство. Сама девушка после окончания обучения собиралась стать дознавателем и объяснила, что подобное творчество никак не мешает работе в правоохранительных органах.
Однако планам на жизнь помешало отчисление из учебного заведения. Через день после публикации ролика руководство вуза выдворило девушку за академические долги, при этом признав, что "такое поведение порочит и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов".
Комментарии
жертва инстаграма.
живет в мире где машины с просветом в пол миллиметра типа ездят по дорогам, где килограммовый кусок мяса можно пожарить за 3 минуты и где у латиноамериканских доярок ни капли целлюлита ))
а все кто не верят все хейтеры.
ей еще нужно какую нибудь музычку с верблюжачьим завыванием взять, такой в инстаграме много, буквальной в каждом видео.
Что , больше нет новостей?? или эту девушку просто раскручивают в СМИ?
В новом видео она заявила, что чужое мнение ее не волнует
Если не волнует, то тогда зачем видео на комментарии размещать в интернете?
Интересная личность. Может заиграть новыми красками.
мужа тоже турнуть с работы за асоциальную супругу - может тогда ей вобьет про ответственность за базар