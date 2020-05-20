Бывшая студентка новосибирского РАНХиГС Арина Миронова, спевшая песню про "воров и мусоров", ответила на критику в Сети новым видео. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на социальные сети девушки.
"Хейтеры сосут мой фруктовый лед, ты много говоришь, но меня не ****[волнует]," – спела девушка в ответе недоброжелателям.
Напомним, что 6 мая в Сети разлетелся клип 19-летней студентки юрфака Новосибирского филиала РАНХиГС, которая пела про "единство арестантское" и "звезды воровские". Некоторые кадры при этом были записаны около СИЗО № 3 Новосибирска.
Пикантность ситуации добавил и ее муж, который работает в полиции. Супруг шансоньетки заявил, что клип посмотрели все его коллеги, в том числе и начальство. Сама девушка после окончания обучения собиралась стать дознавателем и объяснила, что подобное творчество никак не мешает работе в правоохранительных органах.
Однако планам на жизнь помешало отчисление из учебного заведения. Через день после публикации ролика руководство вуза выдворило девушку за академические долги, при этом признав, что "такое поведение порочит и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов".
Комментарии
жертва инстаграма.
живет в мире где машины с просветом в пол миллиметра типа ездят по дорогам, где килограммовый кусок мяса можно пожарить за 3 минуты и где у латиноамериканских доярок ни капли целлюлита ))
а все кто не верят все хейтеры.
ей еще нужно какую нибудь музычку с верблюжачьим завыванием взять, такой в инстаграме много, буквальной в каждом видео.
Что , больше нет новостей?? или эту девушку просто раскручивают в СМИ?
В новом видео она заявила, что чужое мнение ее не волнует
Если не волнует, то тогда зачем видео на комментарии размещать в интернете?
Интересная личность. Может заиграть новыми красками.
мужа тоже турнуть с работы за асоциальную супругу - может тогда ей вобьет про ответственность за базар
А что вам реально ее первая песня не понравилась?! Или вы все тут по Лозе текете?!
Отлично вошла в образ, хорошо исполнила песню.
О, опять РАНХиГС.
Интересно, Исаенко и Битнер песни Арины Мироновой оскобили или нет?
Если заявление не подали, значит, не оскорбились и поддерживают.
Лучше наверное вот так, не начав, из органов уйти, чем потом погоны снимать за какой нибудь залёт порочащий честь или связь с криминалом активным.
20.05.2020 11:50
- гость -
А что вам реально ее первая песня не понравилась?! Или вы все тут по Лозе текете?!
Отлично вошла в образ, хорошо исполнила песню.
Нет, мы просто теЧём от культуры, вкуса, воспитания, ну и грамотности, если Вы в состоянии понять, о чём я
Определённо, то что она не пойдет по этой дорожке, будет положительным моментом в её жизни.
Сама девушка после окончания обучения собиралась стать дознавателем
Интересно, что она реально не видит противоречия, для нее "воры и мусора" одно и тоже. И фотка очень символичная. Для нее полицейский, это преступник с крышей, очень удобно. И ведь она не одна так думает, может ей муж так объяснил. Все его коллеги вместе с начальством не нашли в этом противоречия, значит и они с этим согласны
Дело ни в этой дуре, дело в том, что такая точка зрения про единство "воров и мусоров" имеет место быть, она по недостатку ума ее просто озвучила
20.05.2020 12:29
гость
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