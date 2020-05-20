Бывшая студентка новосибирского РАНХиГС Арина Миронова, спевшая песню про "воров и мусоров", ответила на критику в Сети новым видео. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на социальные сети девушки.

"Хейтеры сосут мой фруктовый лед, ты много говоришь, но меня не ****[волнует]," – спела девушка в ответе недоброжелателям.

Напомним, что 6 мая в Сети разлетелся клип 19-летней студентки юрфака Новосибирского филиала РАНХиГС, которая пела про "единство арестантское" и "звезды воровские". Некоторые кадры при этом были записаны около СИЗО № 3 Новосибирска.

Пикантность ситуации добавил и ее муж, который работает в полиции. Супруг шансоньетки заявил, что клип посмотрели все его коллеги, в том числе и начальство. Сама девушка после окончания обучения собиралась стать дознавателем и объяснила, что подобное творчество никак не мешает работе в правоохранительных органах.

Однако планам на жизнь помешало отчисление из учебного заведения. Через день после публикации ролика руководство вуза выдворило девушку за академические долги, при этом признав, что "такое поведение порочит и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов".