Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней жительницы Рубцовска, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее писал amic.ru, 6 мая 2020 года девушка ушла из своего дома и с тех пор не выходила на связь. 19 мая следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
Особые приметы пропавшей: рост 150-155 см, карие глаза, среднее телосложение, короткие черные волосы до плеч. Была одета в черно-белую ветровку, синий свитер в белую полоску, черные джинсы и кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак со стразами.
Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении исчезнувшей, звонить по номерам 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 или 02 (102 – для абонентов сотовой связи).
Комментарии
Почему дело по статье "Убийство"?
20.05.2020 12:14
Иsтина
На все исчезновения детей заводят дела по статье "Убийство".
на вид 35. как же её помотало
ей точно 15, по фото лет 30
Какиие 15...лет 35...