В Барнауле создадут банк земельных участков, которые будут использоваться под жилищное строительство. Такое решение принято по результатам встречи главы города Вячеслава Франка с крупнейшими застройщиками региона, которая состоялась в мэрии. Мероприятие инициировали сами строители.

Градоначальник поручил активизировать взаимодействие представителей городских профильных комитетов с застройщиками и экспертами по внесению актуальных дополнений в Генплан и Правила землепользования и застройки, сообщает пресс-центр мэрии.

По словам председателя правления Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" Александра Мишустина, у застройщиков должен быть как минимум двухгодичный запас земельных участков для освоения, у администрации – программа развития, ясное понимание, в каком направлении город будет строиться дальше, где будут прокладывать инженерные сети и дороги.