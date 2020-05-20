В Барнауле создадут банк земельных участков, которые будут использоваться под жилищное строительство. Такое решение принято по результатам встречи главы города Вячеслава Франка с крупнейшими застройщиками региона, которая состоялась в мэрии. Мероприятие инициировали сами строители.
Градоначальник поручил активизировать взаимодействие представителей городских профильных комитетов с застройщиками и экспертами по внесению актуальных дополнений в Генплан и Правила землепользования и застройки, сообщает пресс-центр мэрии.
По словам председателя правления Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" Александра Мишустина, у застройщиков должен быть как минимум двухгодичный запас земельных участков для освоения, у администрации – программа развития, ясное понимание, в каком направлении город будет строиться дальше, где будут прокладывать инженерные сети и дороги.
Комментарии
Это очередные меры которые приведут к зарегулированности строительного рынка и усложнят выход на рынок новых застройщиков, как следствие очередное повышение цен на жильё.
Да нет там никакого рынка. спелись все. одни аресты идут.
А Жилья сейчас предостаточно. Половина постороенного стоит пустым.
20.05.2020 12:13
роман
И цена при этом не падает а только растёт.