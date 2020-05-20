Долгострой в центре Бийска на месте бывшего футбольного поля выставили на продажу, сообщает "Бийский рабочий".

Недостроенное здание по адресу Ленина, 260, представляет собой только начатый фундамент. Участок почти в три тысячи квадратных метров пустовал долгие годы, потом там располагался небольшой стадион, который активно использовали дети.

Позже футбольное поле стали отдавать гастролирующим циркам, зоопаркам и ярмаркам. Это вызывало недовольство жителей окрестных домов – шум, гул и музыка мешали им, а летом запах от зоопарков не позволял открывать окна.

В начале 2012 года участок отдали в аренду под строительство административно-торгового здания. К концу года арендатор передал участок строительной фирме, которая планировала возвести здание до сентября 2015 года.

Но дела не пошли – в ходе строительства у компании возникли "технические трудности", а мэрия продлила разрешение на работы до 2019 года. Однако и тогда фирма не смогла уйти дальше фундамента, а в 2018 появился новый застройщик, который собирался возвести на поле многоквартирный дом.

Сейчас недострой снова выставили на продажу. Макет, приложенный к продаже, напоминает будущий магазин. Также указано, что на месте выполнены работы по устройству фундамента и подведению сетей отопления, а на руках имеется разрешение на строительство. Стоимость лота составляет 60 млн рублей.