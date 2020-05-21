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Жаркая весна и вынужденная изоляция позволила начать дачный сезон в этом году раньше обычного. Владимир Путин еще в марте разрешил россиянам самоизолироваться на дачах – чем не повод заняться не только посадками, но и благоустройством территории. А впереди ведь еще целое лето. Если у вас есть дача, предлагаем несколько идей, которые вас могут вдохновить на преображения своего участка.