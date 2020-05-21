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Дача, которую не стыдно показать: чудеса ландшафтного дизайна

, ИА "Амител"
Садовый участок может быть не только засажен картошкой и помидорами

Фото: remoo.ru, interesnosti.mediasole.ru, 7dach.ru, roomble.com

Жаркая весна и вынужденная изоляция позволила начать дачный сезон в этом году раньше обычного. Владимир Путин еще в марте разрешил россиянам самоизолироваться на дачах – чем не повод заняться не только посадками, но и благоустройством территории. А впереди ведь еще целое лето. Если у вас есть дача, предлагаем несколько идей, которые вас могут вдохновить на преображения своего участка. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

21.05.2020 07:26
- гость -

Дураки вы дураки. Не путайте дачу и наш подхоз.

21.05.2020 08:32
- гость -

по фото сапсем не дача. скорее всего это усадьбы каких-либо нуворишей

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