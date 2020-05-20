Около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Всемирного банка Дэвида Малпасса.

По оценке международной организации, в крайнюю нищету будут загнаны до 60 миллионов человек со всего мира. Как отметил Малпасс, прогнозы показывают глубокую рецессию, которая нивелирует весь прогресс по уничтожению бедности за последние три года.

Банк не остается в стороне и продолжает выдавать кредиты в 100 странах. Всего организация обязалась выдать займы на 160 миллионов долларов до середины 2021 года.

При этом усилия могут оказаться недостаточными, а потому Малпасс призвал страны-кредиторы присоединиться к инициативе G-20, которая объявила мораторий на выплаты долгов развивающимися государствами.

Ранее amic.ru сообщал, что по мнению предпринимателей больше всех от кризиса пострадала сфера общественного питания и красоты, а большинство бизнесменов уверены в том, что ситуация только будет ухудшаться.