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Коронавирус может привести к обнищанию 60 миллионов человек

, ИА "Амител"
Всемирный банк призвал государства-кредиторы не требовать долги с развивающихся стран
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Всемирного банка Дэвида Малпасса.

По оценке международной организации, в крайнюю нищету будут загнаны до 60 миллионов человек со всего мира. Как отметил Малпасс, прогнозы показывают глубокую рецессию, которая нивелирует весь прогресс по уничтожению бедности за последние три года.

Банк не остается в стороне и продолжает выдавать кредиты в 100 странах. Всего организация обязалась выдать займы на 160 миллионов долларов до середины 2021 года.

При этом усилия могут оказаться недостаточными, а потому Малпасс призвал страны-кредиторы присоединиться к инициативе G-20, которая объявила мораторий на выплаты долгов развивающимися государствами.

Ранее amic.ru сообщал, что по мнению предпринимателей больше всех от кризиса пострадала сфера общественного питания и красоты, а большинство бизнесменов уверены в том, что ситуация только будет ухудшаться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2020 13:14
- гость -

у нас без пандемии каждый четвертый оказался за чертой бедности, то что же можно сказать в нынешний свадебный с коронами и вирусами год?

20.05.2020 13:18
Иsтина

"Всемирный банк призвал страны-кредиторы не требовать долги с развивающихся государств
"

Людей в рабство сразу а территории поделить.... ?

20.05.2020 13:39
сметанный кот

20.05.2020 13:14
- гость -
За чертой бедности по мировым стандартам
Президент, таких людей, назвал "средним классом"

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