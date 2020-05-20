Алтайский край и Сбербанк заключили соглашение о цифровизации региона

Правительство Алтайского края и ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о цифровизации региона. Также была составлена дорожная карта реализации проекта.
"В рамках подписанного соглашения запланировано много совместных проектов в сфере цифровой трансформации региона. Приятно отметить, что цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и потребностям края. Мы признательны руководству региона за оказанное нам доверие. Предстоит большая совместная работа, и я уверен, что она будет успешной", – отметил управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин.
Стороны будут вести совместную работу по цифровизации региона и совершенствовать цифровую инфраструктуру края. Будут внедряться инновационные проекты по облачному хранению данных, биометрическому распознаванию личности, искусственному интеллекту в медицине, а также "умному" и безопасному городу, пишет официальный сайт региона.
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