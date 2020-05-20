Алтайский край и Сбербанк заключили соглашение о цифровизации региона

Правительство Алтайского края и ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о цифровизации региона. Также была составлена дорожная карта реализации проекта.
"В рамках подписанного соглашения запланировано много совместных проектов в сфере цифровой трансформации региона. Приятно отметить, что цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и потребностям края. Мы признательны руководству региона за оказанное нам доверие. Предстоит большая совместная работа, и я уверен, что она будет успешной", – отметил управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин.
Стороны будут вести совместную работу по цифровизации региона и совершенствовать цифровую инфраструктуру края. Будут внедряться инновационные проекты по облачному хранению данных, биометрическому распознаванию личности, искусственному интеллекту в медицине, а также "умному" и безопасному городу, пишет официальный сайт региона.
Комментарии
инновационные проекты по облачному хранению данных, биометрическому распознаванию личности
вот граждане злоупотребляющие доверием возрадуются на ниве получения кредитов...
В даркнете появились две базы данных, в которых содержится информация о 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка соответственно, сообщают «Известия».
14 фев. 2020
Ростелеком побоку?
Началось порабощение....
А вот это плохо . Тотальная слежка и управление финансами человека до добра не доводит. Не даром значит этого губера поставили в наш непокорный регион . Да и выборы и голосование скоро , теперь как надо отрегулируют , а кто артачиться будет , то …. . Печаль , но - где наша не пропадала , авось захлебнуться .
Жители Алтайского края, вы зачем заключили этот договор с ПАО "Сбербанк", оно вам зачем надо?
20.05.2020 14:22
гость Не даром значит этого губера поставили в наш непокорный регион .
Если бы не захотели, никто не смог бы поставить. Но ведь проголосовали за него. Как же, бухгалтер, да ещё и Пушкина читал в самолете.
поставили в наш непокорный регион
Что?из какой области Украины пишешь?
Там люди не терпилы в отличии от россии и алтайского края
Но ведь проголосовали за него.
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Не помню, чтобы были выборы Томенко. Путин его назначил. Карлина выбирали. До этого он тоже был назначен Путиным.
Сбербанк обнулил вклады в 90-е на триллионы рублей и не собирается расчитываться. Тратит деньги куда попало.
20.05.2020 13:56
Хоть кого то из банковских служащих осудили за эти преступления?
гостю 14:35
Меня с собой не путай .Регион наш не покорный , не всегда голосует так , как хочется ЕР .
А вот ты -то точно только косишь под своего .
гостю14:30
Что , тролятина , спалился ? Много вас на этом сайте скачет .
Цифровизация, инновация, а как что— так бумажные справки собирать надо, когда это уже закончится?
20.05.2020 14:37
- гость -
Не помните выборы Томенко. Значит, не ходили. Вот за вас бабушки выбрали. И учителя с врачами.
Томенко сам не ожидал. Готовился к второму туру. А ему преподнесли край на блюдечке с каемочкой. Если бы пришли ещё 30 тыс., проголосовали не за него - другой результат.
20.05.2020 14:47
гость
я тебя тоже люблю
Теперь у населения будет выбор.
Или обращаться к государственной медицине, а потом о состоянии здоровья, анализах, перенесенных заболеваниях любой технически или материально оснащённый желающий будет знать из облака.
Или не иметь дела с официальной медициной.
Со СБЕРом никаких дел. Выбор очевиден.
Михалков, конечно, со своим Бесогоном бесогонит, но кадры с речью Грефа настоящие.