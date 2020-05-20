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Алтайский край и Сбербанк заключили соглашение о цифровизации региона

, ИА "Амител"
Будут внедрять биометрическое распознавание личности и искусственный интеллект в медицине
Фото: peresvet.mos.ru

Фото: peresvet.mos.ru

Правительство Алтайского края и ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о цифровизации региона. Также была составлена дорожная карта реализации проекта. 

"В рамках подписанного соглашения запланировано много совместных проектов в сфере цифровой трансформации региона. Приятно отметить, что цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и потребностям края. Мы признательны руководству региона за оказанное нам доверие. Предстоит большая совместная работа, и я уверен, что она будет успешной", – отметил управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин.

Стороны будут вести совместную работу по цифровизации региона и совершенствовать цифровую инфраструктуру края. Будут внедряться инновационные проекты по облачному хранению данных, биометрическому распознаванию личности, искусственному интеллекту в медицине, а также "умному" и безопасному городу, пишет официальный сайт региона.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.05.2020 13:53
- гость -

инновационные проекты по облачному хранению данных, биометрическому распознаванию личности

вот граждане злоупотребляющие доверием возрадуются на ниве получения кредитов...

20.05.2020 13:56
- гость -

В даркнете появились две базы данных, в которых содержится информация о 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка соответственно, сообщают «Известия».
14 фев. 2020

20.05.2020 14:15
- гость -

Ростелеком побоку?

20.05.2020 14:20
Дима

Началось порабощение....

20.05.2020 14:22
гость

А вот это плохо . Тотальная слежка и управление финансами человека до добра не доводит. Не даром значит этого губера поставили в наш непокорный регион . Да и выборы и голосование скоро , теперь как надо отрегулируют , а кто артачиться будет , то …. . Печаль , но - где наша не пропадала , авось захлебнуться .

20.05.2020 14:27
Иван

Жители Алтайского края, вы зачем заключили этот договор с ПАО "Сбербанк", оно вам зачем надо?

20.05.2020 14:30
- гость -

20.05.2020 14:22
гость Не даром значит этого губера поставили в наш непокорный регион .

Если бы не захотели, никто не смог бы поставить. Но ведь проголосовали за него. Как же, бухгалтер, да ещё и Пушкина читал в самолете.

20.05.2020 14:35
- гость -

поставили в наш непокорный регион

Что?из какой области Украины пишешь?
Там люди не терпилы в отличии от россии и алтайского края

20.05.2020 14:37
- гость -

Но ведь проголосовали за него.
-----------------
Не помню, чтобы были выборы Томенко. Путин его назначил. Карлина выбирали. До этого он тоже был назначен Путиным.

20.05.2020 14:40
- гость -

Сбербанк обнулил вклады в 90-е на триллионы рублей и не собирается расчитываться. Тратит деньги куда попало.

20.05.2020 14:44
- гость -

20.05.2020 13:56
Хоть кого то из банковских служащих осудили за эти преступления?

20.05.2020 14:44
гость

гостю 14:35
Меня с собой не путай .Регион наш не покорный , не всегда голосует так , как хочется ЕР .
А вот ты -то точно только косишь под своего .

20.05.2020 14:47
гость

гостю14:30
Что , тролятина , спалился ? Много вас на этом сайте скачет .

20.05.2020 15:03
Зануда

Цифровизация, инновация, а как что— так бумажные справки собирать надо, когда это уже закончится?

20.05.2020 15:05
- гость -

20.05.2020 14:37
- гость -

Не помните выборы Томенко. Значит, не ходили. Вот за вас бабушки выбрали. И учителя с врачами.
Томенко сам не ожидал. Готовился к второму туру. А ему преподнесли край на блюдечке с каемочкой. Если бы пришли ещё 30 тыс., проголосовали не за него - другой результат.

20.05.2020 15:06
- гость -

20.05.2020 14:47
гость
я тебя тоже люблю

20.05.2020 15:22
- гость -

Теперь у населения будет выбор.

Или обращаться к государственной медицине, а потом о состоянии здоровья, анализах, перенесенных заболеваниях любой технически или материально оснащённый желающий будет знать из облака.
Или не иметь дела с официальной медициной.

20.05.2020 15:30
- гость -

Со СБЕРом никаких дел. Выбор очевиден.

20.05.2020 15:31
- гость -

Михалков, конечно, со своим Бесогоном бесогонит, но кадры с речью Грефа настоящие.

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