Алтайская Счетная палата выявила нарушения использования бюджета на 6,6 млрд рублей

По итогам 2019 года Счетная палата Алтайского края нашла нарушений при принятии и расходовании бюджета более чем на 6,6 млрд рублей, что значительно больше, чем годом ранее. Об этом на встрече со спикером краевого парламента Александром Романенко сообщил председатель СП Виктор Миненок.

По словам Миненка, палата проверила использование 96,3% бюджетов всех уровней (краевого и муниципальных), это 111,8 млрд рублей.

"Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 6,614 млрд рублей, в том числе 17,3 млн рублей — нецелевое использование бюджетных средств (установлено в ходе проверок в муниципальных образованиях края). Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,737 млрд рублей", — сообщает пресс-служба АКЗС со ссылкой на слова главы палаты.

Как ранее сообщал amic.ru, по итогам 2018 года СП выявила нарушений на 3,2 млрд рублей. То есть почти в два раза меньше. Глава контрольного ведомства пояснил, что столько существенный рост за счет того, что акцент на проверке в этом году был сделан на финансово емких сферах: дорожный фонд, обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание специализированной медицинской помощи.

Значительная часть нарушений — в бюджетах районов края.

"На сумму выявленных финансовых нарушений оказывает влияние отсутствие в большинстве муниципальных образований края четкого и отлаженного механизма по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", — пояснил Виктор Миненок.

В 2019 году Счетная палата участвовала в предварительном контроле за крупными закупками и оценила 638 заявок государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края. Из них по 138 заявкам (21,6 % от рассмотренных) были замечания и предложения. И после этого заявки были снижены на 40,5 млн рублей, что позволило сэкономить бюджетные средства.

По итогам проверки бюджетов 2019 года аудиторы вынесли 313 представлений и 15 предписаний на устранение нарушений на 819,3 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли 36 человек. Кроме того, прокуратура внесла еще 32 представления, 192 протеста на муниципальные нормативные правовые акты, в двух случаях возбудили дела об административных правонарушениях, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.