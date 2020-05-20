Просто бизнес. Барнаулец взял в прокат электросамокат и продал его

22-летний житель Барнаула обратился в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу с заявлением. Он рассказал, что периодически сдает в аренду свой электросамокат, но в последний раз все пошло не по плану.

Потерпевший уточнил, что некоторое время назад к нему обратился неизвестный с просьбой сдать самокат в аренду на сутки. Однако в назначенное время арендатор технику так и не вернул, а вскоре еще и перестал выходить на связь. Тогда хозяин самоката решил обратиться в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Вернуть электросамокат законному владельцу так и не удалось. Злоумышленник продал его неизвестным, рассказали в региональном МВД.