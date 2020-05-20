Очевидцы: полицейские поймали закладчика в Барнауле

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что полицейские поймали закладчика на проспекте Калинина.

Сообщается, что за злоумышленником велась погоня. Он успел выкинуть наркотики и был пойман правоохранителями в районе комбината химических волокон. Свертки, в которых находились наркотические вещества, задержанный выбросил на территорию одного из предприятий.

По словам очевидцев, наркотики, которые переносил мужчина, были привезены в Барнаул из Искитима. Предположительно, всего доставили в город семь свертков.

Официальной информации на момент публикации по данному факту нет.

Ранее amic.ru писал о том, что в Калининграде на 22-летнего уроженца Алтайского края завели сразу 14 уголовных дел из-за распространения наркотиков.