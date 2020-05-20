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Заведующая детсадом в Алтайском крае воровала деньги, предназначенные на игрушки

, ИА "Амител"
Также женщина брала взятки от поставщика продуктов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Топчихинском районе осудили заведующую детсадом, которая за два года набрала взяток на 200 тысяч рублей и похитила около 70 тысяч со счета организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установило следствие, с 2014 по 2016 год заведующая требовала от директора фирмы, поставляющей продукты питания и товары в детский сад, перечислять деньги на карту ее супруга. Всего предприниматель отдал более 200 тысяч рублей, которые женщина потратила по своему усмотрению.

Кроме того, в 2014 году злоумышленница придумала схему хищения денег, поступающих на счет садика. Оформляя фиктивные документы на приобретение игрушек и канцелярии, женщина присвоила себе почти 70 тысяч рублей.

Родители при этом были вынуждены самостоятельно покупать ручки, фломастеры и детские игрушки, отдавая за это собственные деньги.

Заведующая свою вину не признала, однако суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет условно, с лишением права занимать определенные должности, и штрафа в 10 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2020 15:53
Doka

200+70 вернула? Изобилие мест в детсадах заставляет молодые семьи думать о смене места жительства...

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