"Дольщики-экстремисты". Барнаульские застройщики жалуются на массовые иски

Барнаульские застройщики жалуются на участившиеся случаи потребительского экстремизма: недовольные дольщики готовы придраться к любым мелочам в новостройках и массово подают иски в суды. О проблемной ситуации рассказал председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин в эфире телеканала "Катунь 24".
По словам Мишустина, тенденция развивается не из-за снижения качества квартир, а из-за увеличения юридических контор, специализирующихся на разбирательствах со строителями.
Правозащитники хорошо знают все лазейки в законах и научились получать компенсации от девелоперов за малейшие недочеты, а суд обычно встает на сторону дольщиков. Для многих компаний подобные выплаты становятся губительными, поскольку сильно подрывают финансовое положение.
При этом застройщики не отрицают, что при возведении огромных объектов нарушения и недоработки исключить нельзя, и всегда готовы устранять их за свой счет. По словам Мишустина, "дольщики-экстремисты" настаивают на денежных компенсациях, что объясняется их основной целью – заработать денег.
Мишустин отметил, что проблема актуальна не только в Барнауле, но и по всей стране. Причем ее масштабы достигают миллиардов рублей. Строители постоянно обращаются в профильные ведомства, однако там пока не решили, как защитить средства.
Один из распространенных способов – открывать отдельное ООО для каждого дома и ликвидировать его сразу после сдачи. В таком случае взыскивать компенсации за брак не с кого, однако и честные клиенты в таком случае могут оказаться без поддержки.
Комментарии
Недовольные покупатели требуют денежные компенсации
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да как они вообще смеют!!!!
"Один из распространенных способов – открывать отдельное ООО для каждого дома и ликвидировать его сразу после сдачи." (с)
Тогда можно совсем из омна строить.(хотя сейчас не лучше)
Тогда за недоделки пусть отвечают органы,допустившие однодневку на строительный рынок.
Строить нужно нормально, а не как на комсомольском, 8 утра, строители уже за 2 читками в м-ра стоят на кассе...
Дак делайте сразу в соответствии с требованиями и придраться будет не к чему.
Нет же повыть на каждом углу нада. Можно подумать строители за идею строят. Если у покупателя есть возможность вернуть часть своих кровных, глупо этим не воспользоватся.
20.05.2020 15:48
- гость -
Стояли,стоим и будем стоять!
20.05.2020 15:45
Гость
"Один из распространенных способов – открывать отдельное ООО для каждого дома и ликвидировать его сразу после сдачи." (с)
а директора куда девать, 3 года в бегах по лесам Сибири.))).
Да что там экстремисты-просто твари! Им за их деньги хоромы построили,а они у нищих строителей недоделки видят!
20.05.2020 15:51
- гость -
Зиц-председателя Фунта ещё никто не отменял.
ООО" Ярус" (Сибирия) - Промышленная,4 на год задержал сдачу дома. Люди в суды подавали, выигрывали, а деньги платить никто не собирается.