"Дольщики-экстремисты". Барнаульские застройщики жалуются на массовые иски

Барнаульские застройщики жалуются на участившиеся случаи потребительского экстремизма: недовольные дольщики готовы придраться к любым мелочам в новостройках и массово подают иски в суды. О проблемной ситуации рассказал председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин в эфире телеканала "Катунь 24".

По словам Мишустина, тенденция развивается не из-за снижения качества квартир, а из-за увеличения юридических контор, специализирующихся на разбирательствах со строителями.

Правозащитники хорошо знают все лазейки в законах и научились получать компенсации от девелоперов за малейшие недочеты, а суд обычно встает на сторону дольщиков. Для многих компаний подобные выплаты становятся губительными, поскольку сильно подрывают финансовое положение.

При этом застройщики не отрицают, что при возведении огромных объектов нарушения и недоработки исключить нельзя, и всегда готовы устранять их за свой счет. По словам Мишустина, "дольщики-экстремисты" настаивают на денежных компенсациях, что объясняется их основной целью – заработать денег.

Мишустин отметил, что проблема актуальна не только в Барнауле, но и по всей стране. Причем ее масштабы достигают миллиардов рублей. Строители постоянно обращаются в профильные ведомства, однако там пока не решили, как защитить средства.

Один из распространенных способов – открывать отдельное ООО для каждого дома и ликвидировать его сразу после сдачи. В таком случае взыскивать компенсации за брак не с кого, однако и честные клиенты в таком случае могут оказаться без поддержки.