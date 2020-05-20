В России рассказали, чем страна должна заниматься после пандемии коронавируса

В период пандемии COVID-19, а также после нее Россия должна повышать качество высшего образования и развивать науку. Такую цель назвал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Торкунова, в стране необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих. России нужна конкуренция между вузами и исследовательскими центрами, уверен академик.

При этом Торкунов не стал отвечать, перейдет ли страна на онлайн-обучение в массовом порядке, пообещав вернуться к этой теме через полгода-год.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Госдуму внесли законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России. Согласно документу, определять порядок применения дистанта будут Минпросвещения и Минобрнауки. Реализация закона не потребует затрат из бюджета, однако в течение года после принятия властям предстоит скорректировать ряд нормативных правовых актов.