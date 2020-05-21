Бизнесмены Алтая могут оформить патент почти бесплатно

Алтайские предприниматели могут зарегистрировать товарный знак и оформить патент по льготной цене. Она составляет 1% от изначальной стоимости услуги. Для этого нужно обратиться в Региональный центр инжиниринга (РЦИ). Акция проходит в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Воспользоваться услугой могут только действующие бизнесмены. Патент дает исключительное право на товарный знак. После регистрации никто не может оформить такой же или очень похожий логотип.

Региональный центр инжиниринга – часть центра "Мой бизнес". Сюда обращаются за государственной поддержкой представители малого и среднего предпринимательства. Эксперты центра помогают бизнесменам решать производственные задачи. Связаться с РЦИ можно по телефону +7 (3852) 66-52-85 или электронной почте rci22@yandex.ru. Также можно подать заявку на сайте. Подробнее на мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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