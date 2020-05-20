Более шести тысяч человек признаны безработными в Алтайском крае за время пандемии

Более шести тысяч жителей Алтайского края признаны безработными с 1 марта, сообщила во время онлайн-брифинга 20 мая глава регионального Минсоцзащиты Наталья Оськина.

Как отметила министр, это именно те люди, которые обратились за помощью к государству. Им выплачивается пособие суммой более 12 тысяч рублей.

"Мы понимаем, что таких людей может быть больше, но это те люди, которые обратились за помощью в управление труда и занятости", – отметила Оськина.

Также министр рассказала, что ни одна мера поддержки в крае не была отменена в период пандемии коронавируса. Материальную и продуктовую помощь продолжают выдавать семьям в трудной жизненной ситуации, в первую очередь, поддерживая семейства с детьми.

Ранее amic.ru сообщил, что социальные выплаты на детей, обещанные жителям России президентом Владимиром Путиным, никак не повлияют на другие меры социальной поддержки, которые оказывают нуждающимся.