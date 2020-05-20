Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тысяч

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8764 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 308 705. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольший прирост традиционно зарегистрирован в Москве – 2699 инфицированных. При этом впервые с начала эпидемии из больниц столицы было выписано больше человек, чем обнаружено новых зараженных – 5440.

Всего за сутки с излечением из российских госпиталей отпустили 9262 пациента, общее число выздоровевших достигло 85 392. С подтвержденным диагнозом "коронавирус" за сутки скончались еще 135 человек, всего за время пандемии умерли 2972 человека.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае за сутки было зарегистрировано 40 новых больных с COVID-19, общее число заразившихся достигло 1054. Также 20 мая стало известно о смерти шестого пациента с подтвержденной инфекцией.