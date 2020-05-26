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Дом на Партизанской. В Барнауле продаются квартиры с парковкой в подарок

, ИА "Амител"
Многоэтажный дом находится в перспективном районе города

Планируете расширять жилплощадь? Не можете определиться с вариантом квартиры? Возможно, приятный и важный бонус от застройщика поможет вам сделать выбор быстрее: парковочное место при покупке трехкомнатной квартиры в строящемся доме в центре Барнаула по улице Партизанской, 203.

О доме

16-этажный кирпичный дом строится в перспективном районе Барнаула на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев. Новостройка состоит из двух разноэтажных блок-секций, на первых этажах которых запланирована автостоянка на 73 места и 7 офисных помещений с отдельными входами.

Квартиры с хорошей шумоизоляцией, разными площадями и планировками. Дом рассчитан на 242 квартиры. В нем газовая котельная, которая обеспечит жильцам независимое от города отопление. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины, хорошая транспортная развязка. Дом готов на 80%.

Что купить и как получить подарок?

В доме на Партизанской есть жилье на любой вкус. Каждый подберет себе подходящий вариант как по цене, так и по площади. Например, цена "однушки" площадью 27 кв.м начинается от 1 543 360 рублей, 40 кв.м – от 2 020 590 рублей, а квартира 50 кв.м обойдется в 2 479 400 рублей. Двухкомнатные квартиры стоят от 1 979 000 рублей в зависимости от площади и этажности.

Если вы уже давно планируете расширение жилплощади, переезд в квартиру побольше, то сейчас самое время. "Трешка" в доме на Партизанской площадью 80 кв.м продается за 3 849 120 рублей. А при покупке вас ждет приятный и важный бонус – личное место на закрытой парковке.

Проектная декларация

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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