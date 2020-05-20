Более чем на 30 алтайских предприятиях зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, на скольких алтайских предприятиях обнаружены зараженные коронавирусом сотрудники. Об этом сообщает портал "Политсибру", который направил в ведомство соответствующий запрос.
Издание отмечает, что запрос был отправлен еще на позапрошлой неделе. Ответ, датированный 13 мая, пришел в редакцию 14-го. В нем было сказано, что зараженные коронавирусом сотрудники обнаружены на 31 предприятии Алтайского края. При этом о каких конкретно предприятиях идет речь, в ведомстве не уточнили. В Роспотребнадзоре добавили, что число инфицированных на предприятиях растет вместе с увеличением количества зараженных в регионе.
В ведомстве дали понять, что подобная информация распространяется только тогда, когда в коллективе фиксируется больше пяти случаев заражения.
Ранее amic.ru уже писал о том, что инфицированные выявлены на Корбалихинском руднике, заводе "Кучуксульфат" и среди сотрудников СГК.
Комментарии
У нас уже не итальянский путь , не шведская модель - своя,российская, гордиться надо особенностью нашей , российской цивилизации!
И эти предприятия продолжают работать? Нахрена нам такой надзор? Толку от него не больше, чем от козла молока.
Тестирование на предприятиях надо проводить регулярно,чтобы не допускать вспышки. Змеиногорский сценарий тому пример.
Очень интересно. А почему это не сообщается, на каких предприятиях? А если это магазины? А если это производители продуктов питания? Почему от людей скрывают эту информацию?
Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в эфире программы «Соловьев LIVE» заявил, что инфекция «все равно возьмет свое» и те, «кому положено умереть, — помрут».
«Инфекция все равно возьмет свое, мы все переболеем. Кому положено умереть — помрут. Все умирают», — сказал Мясников. Также он призвал «не искать в любом симптоме коронавирус».
В начале февраля доктор Мясников утверждал, что коронавируса бояться не стоит — вероятность для россиян заболеть «ноль целых и ноль в периоде». В эфире телеканала «СПАС» он рассказал, что инфекция COVID «сдирижирована» и опасности для людей в целом не несет. Позже доктор предположил, что пика эпидемии можно ожидать в конце апреля.
Однако в конце апреля врач признал свою ошибку: «Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение COVID-19] идет верх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось на месяц позже».(с)
В Китае 38 человек заболели и регион 108 млн на карантин , все движение остановили , но а мы идем на спад заболеваемости , хотя в инете в новостях по регионам не видно .