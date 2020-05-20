Более чем на 30 алтайских предприятиях зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, на скольких алтайских предприятиях обнаружены зараженные коронавирусом сотрудники. Об этом сообщает портал "Политсибру", который направил в ведомство соответствующий запрос.

Издание отмечает, что запрос был отправлен еще на позапрошлой неделе. Ответ, датированный 13 мая, пришел в редакцию 14-го. В нем было сказано, что зараженные коронавирусом сотрудники обнаружены на 31 предприятии Алтайского края. При этом о каких конкретно предприятиях идет речь, в ведомстве не уточнили. В Роспотребнадзоре добавили, что число инфицированных на предприятиях растет вместе с увеличением количества зараженных в регионе.

В ведомстве дали понять, что подобная информация распространяется только тогда, когда в коллективе фиксируется больше пяти случаев заражения.

Ранее amic.ru уже писал о том, что инфицированные выявлены на Корбалихинском руднике, заводе "Кучуксульфат" и среди сотрудников СГК.