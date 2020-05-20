В Алтайском крае построили новую мини-поликлинику

В селе Киприно Шелаболихинского района достроили мини-поликлинику за 19 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.

Возведение медучреждения началось в апреле прошлого года. Деньги выделили в рамках краевой адресной инвестиционной программы. До этого врачи принимали пациентов в тесной бывшей группе детского сада.

В поликлинике одновременно будут работать детское и взрослое отделение, однако для них предусмотрен раздельный вход. В одноэтажном здании площадью 350 квадратных метров разместились смотровые, процедурные и прививочные кабинеты. Тепло обеспечивает собственная котельная.

Сейчас администрация ожидает поставки мебели и оборудования, в том числе аппаратов ЭКГ, анализаторов для лаборатории, оксигемометров и медицинских весов.

В поликлинике будут работать 18 специалистов, в том числе терапевт, педиатр, акушер, фельдшер и средний медицинский персонал. Ориентировочно в день они будут принимать до 30 пациентов.