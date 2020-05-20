"Мамочка, когда ты домой вернешься?" Медсестра о работе в госпитале Змеиногорска

Юлия Крекова работает в ковидном госпитале Змеиногорска с 24 апреля. Смена – шесть часов, без права выхода из "красной зоны". Живое общение с родными запрещено, только телефонные звонки и WhatsApp. Своих дочерей – семилетнюю Катю и трехлетнюю Аню – медсестра не видела уже месяц. По ее словам, каждый день девочки задают ей вопрос, когда же она наконец вернется домой.

Как рассказала Крекова "Змеиногорскому вестнику", работа в ковидном госпитале – ее собственный выбор.

"Да, конечно, было страшно, особенно в первое время, но потом мы втянулись, привыкли. Это стало обычной работой, даже костюмы защитные не так напрягают, как вначале. Каждый сотрудник госпиталя периодически сдает анализы для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции. Риски заражения имеются, даже при 100% соблюдении всех требований норм безопасности", – говорит медсестра.

Как уже сообщал amic.ru, ранее о работе в "красной зоне" рассказали медсестры барнаульской горбольницы № 5.