Никогда такого не было. Главный имам Алтая о том, как пройдет Ураза-байрам в пандемию

24 мая мусульмане отметят один из главных исламских праздников – Ураза-байрам, которым заканчивается священный постный месяц Рамадан. В Алтайском крае верующие будут вынуждены в этот день молиться дома – Соборная мечеть закрыта для прихожан. Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев рассказал, что сделал это еще до официального предписания Роспотребнадзора. Он объяснил, почему не стал дожидаться команды сверху, как прихожане отнеслись к тому, что провести яркий праздник разговения не удастся и почему они точно не придут к дверям храма.

Намаз дома и никаких гостей

– Каждый будет проводить Ураза-байрам у себя дома. Конечно, очень обидно, что такой большой праздник нам не удастся провести. Традиционно мусульмане в этот день встают, совершают полное омовение, надевают свои самые лучшие белые одежды и отправляются к мечети. По дороге они раздают нуждающимся пожертвования: чтобы праздник был не только у богатых, но и у бедных.

В мечети все вместе совершают молитву. У нас на Ураза-байрам ежегодно собирается от трех до пяти тысяч человек. После праздничной молитвы выступает имам. Тех, кто остается после, мы обычно кормим пловом. А затем люди расходятся по домам, приглашают друг друга в гости и устраивают торжества. В этом году ничего этого не будет. Богослужение будет закрытым, а прихожан мы призываем ни в коем случае не ходить по гостям.

У нас есть предписание от Роспотребнадзора, что мы не можем проводить массовые мероприятия. Но даже если бы запрета не было, мы традиционный Ураза-байрам все равно не организовали бы в этом году. Мы полностью осознаем свою ответственность за жизнь и здоровье людей. Мы не можем подвергнуть риску жизнь даже одного человека, не говоря уже о большом количестве людей.

Мечеть закрыли еще до прихода COVID

– Сейчас мечеть полностью закрыта. Мы сделали это еще до того, как в Алтайском крае появился первый больной с коронавирусом. Не стали дожидаться никаких предписаний, потому что видели и понимали, насколько велика угроза и чем чреваты последствия массовых мероприятий. Яркий пример – Дагестан, где сейчас огромное количество заболевших.

Поэтому уже 20 марта мы читали традиционный пятничный намаз по домам. Возле дверей мечети указаны контактные телефоны, в том числе и мой. Поэтому по всем вопросам прихожан консультируем. Если нужно – читаем молитвы по телефону. Очень часто звонят и спрашивают, можно ли будет прийти на Ураза-байрам. Но к тому, что большого праздника не будет, все относятся с пониманием.

Первое время мне говорили: давай, пока первый больной в крае не появится, закрывать не будем. Но я считаю, что все сделал правильно. Откуда нам было знать, где он появится? Может, у нас бы и появился.

Греховно ли остаться дома на Ураза-байрам?

– Греховно, когда человек сознательно рискует своей жизнью, а также здоровьем других людей. Если два греха встречаются, нужно делать выбор в пользу меньшего.

Если есть угроза жизни человека, ему разрешено не посещать мечеть. Даже во время сильного дождя, как сказал Пророк, человек может читать намаз дома. А тут представьте: от болезни тысячи человек умирают. Так рисковать мы не имеем права.

Самое главное – люди будут молиться. Пусть дома, но зато по-настоящему, от души. И праздник люди тоже смогут провести, только скромно и в кругу семьи.

Уверен, что наши прихожане не пойдут к мечети, несмотря на запрет. Я еще в самом начале, когда закрыл храм, призвал их быть послушными. В последний пятничный коллективный намаз, когда мы уже закрылись, к нам пришли около 30 человек. Обычно в этот день до тысячи прихожан у нас бывает. А тут пришли только те, которые запрета не услышали. Я дал им возможность читать молитву, но предупредил – это в первый и последний раз.

На все воля Аллаха

– Конечно, хорошего в том, что все останутся дома, мало. У нас раньше никогда такого не было. И вообще в истории такого не было. Но жизнь такая штука: иногда случаются вещи, к которым никто не готов. Такое испытание послал нам Всевышний. Нужно через это пройти.

У нас есть надежда, что главный мусульманский праздник Курбан-байрам 31 июля удастся провести. Сейчас ограничения поэтапно снимают. Но если ничего не успокоится, то будем и дальше соблюдать предписания. И смотреть будем, в первую очередь, не на разрешения и запреты, а на реальную обстановку. Ведь человеческие жизнь и здоровье бесценны. На все воля Аллаха.