В Камне-на-Оби 80-летняя пенсионерка убирает мусор за соседями по дому

Жительница Камня-на-Оби рассказала о том, что проблемы с мусором во дворах не всегда связаны с недобросовестными управляющими компаниями. Иногда виной всему – сами жильцы.

80-летняя пенсионерка сама убирает отходы на площадке по улице Радостная. По ее словам, жильцы ближайших домов наводят порядок на своих придомовых территориях, срезают ветки деревьев, а весь мусор сваливают не в контейнеры, а рядом с ними. Вскоре в эту же кучу попадают мусорные пакеты, тряпки и другие бытовые отходы. Все это разлетается по ближайшим дворам, пишут "Каменские известия".

"Получается, что одни добросовестно убирают, и они же загрязняют прилегающие к мусорной площадке и ближайшим домам территории. Больно смотреть на это безобразие. У меня не хватило терпения, пришла на мусорную площадку и начала ломать ветки на части и складывать в контейнер, справилась успешно, все было вывезено. Второй раз тоже справилась. Я пришла к выводу, что если я в 80-летнем возрасте справилась, значит, и другим это не трудно", – отметила женщина.

Реакция на ее высказывание у людей была разной. Одни перекладывали ответственность на УК, другие сочувствовали пенсионерке, а третьи просто продолжили складировать отходы.

"Я призываю жильцов: "Давайте жить в мире и в чистоте дома, за домом и на мусорной площадке", – добавила местная жительница.