Руководитель Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина заявила, что ее ведомство обратилось в федеральное министерство относительно возможности ввести дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для детей, чей возраст составляет от 16 до 18 лет.
Отвечая на вопрос amic.ru в ходе брифинга 20 мая, Оськина подчеркнула, что в крае существует большой запрос от родителей детей старшего возраста, которые по закону пока остаются без материальной помощи от государства. Ранее президент Владимир Путин распорядился сделать разовые выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, если его возраст от 3 до 16 лет.
В отдельных регионах решили сделать выплаты всем несовершеннолетним. Так, глава Крыма Сергей Аксенов распорядился перевести по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет. Власти Алтайского края, как следует из ответа Оськиной, этого делать не будут.
По словам чиновницы, данная инициатива федеральная, поэтому и деньги на выплату идут только из федерального бюджета. "Мы просим рассмотреть возможность такой выплаты федеральный центр, пока ответ не получили. Но если он окажется положительным, конечно, будем исполнять", – резюмировала Наталья Оськина.
По предварительным данным, на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендуют порядка 500 тысяч человек.
Комментарии
Так вроде крымчанам Путин подписал выплаты? ТВ так говорило.
Работать в 16 лет пусть идут!
20.05.2020 17:43
- гость -
В армию пусть забирают. Оба пола.
Когда Гарант озвучивал помощь детям до 15 лет включительно , он забыл посчитать себя гарантом права на покушать детям от 16 до 18 лет. Именно с 18 лет считается совершеннолетие.
Хочется верить , что его подвели непрофессионалы , готовящие указы.
Есть ещё и беременные,и пенсионеры,и ...
Чем отличается ребенок в 15 и 16? У коллеги дочка-школьница. В феврале ей исполнилось 15. Не подходит. У девочки есть одноклассники, которые родились в одном с ней году, но в другие месяцы. Им выплаты положены.
20.05.2020 18:01
- гость -
Чем отличается ребенок в 15 и 16? У коллеги дочка-школьница. В феврале ей исполнилось 16. Не подходит. У девочки есть одноклассники, которые родились в одном с ней году, но в другие месяцы. Им выплаты положены.
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@ Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Удивились, что из-за столь ничтожной суммы граждане обрушили сайт госуслуг @
Ну следуя логике - да... алименты до 18 лет платят, на работу не берут официально...
Народ воспрял зашевелился
Когда про деньги услыхал
Пре ободрился похмелился
И всех детей пересчитал!
Особо ценные детишки
С 3х до 16ти годов
Готовте матеря зберкнишки
Для счастья много поводов!
Кто ныл что всё у нас украли
И згинул золотой запас
За кройте свойное орало
Вон сколько денег есть у нас!
.........
А мы толпой пойдем работать
Поднимем Родину на высь
Вот накось выкусь либерота
Тепере с горя утопись!