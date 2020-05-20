300-400 туристов готовы заехать в Белокуриху с 1 июня

Заместитель генерального директора санаторно-курортного холдинга "Курорт Белокуриха" Олег Акимов принял участие в съемках программы "Док-Ток", которая была посвящена теме открытия туристического сезона. Он рассказал о том, как предприятия готовятся к началу сезона.

"Мы разработали индивидуальные процедуры, в которых контакт гостей друг с другом будет минимален. Также санатории проделали огромную работу по подготовке к открытию сезона: проведена реконструкция лечебных отделений, гостиничного фонда, ресторанов и уличной инфраструктуры. В настоящий момент на лето продано уже больше пятидесяти процентов путевок, и 1 июня готовы заехать первые 300-400 человек. Они уже хотят лечиться, принимать процедуры. Они уже соскучились по курорту. Нам надо открываться и надо начинать работать", – сказал Акимов.

Его идею поддержали и другие участники беседы, сообщает пресс-служба холдинга, а вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева отметила, что туристическая отрасль "первой вошла в кризис и самой последней из него выйдет".