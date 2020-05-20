Из окна детского сада в Горно-Алтайске выпал трехлетний мальчик

19 мая в Горно-Алтайске из окна второго этажа детского сада выпал малолетний ребенок, сообщили amic.ru в республиканском СКР.

Инцидент произошел в детском саду № 9 "Солнышко". По предварительной версии, трехлетний мальчик оказался без присмотра воспитателей и выпал из окна.

С черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и лба мальчик доставлен в республиканскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, хотя угрозы для жизни на данный момент и не имеется.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств, по результатам которой будет принято процессуальное решение.