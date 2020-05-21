28 мая состоится отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Главу региона заслушают депутаты Заксобрания на очередной сессии. Тезисы доклада выставили на сайте АКЗС. Как и в прошлом году, в документе собраны основные достижения региона.

Amic.ru выбрал наиболее яркие показатели, на которых остановится Томенко. Тезисы губернатора вместили в себя пять страниц текста, насыщенного статистической информацией. Документ демонстрирует сдержанный оптимизм: "По итогам 2019 года отмечается умеренное поступательное развитие экономики и социальной сферы региона".

Итак, коротко, о чем расскажет Виктор Томенко.

Ключевые цифры

По итогам прошлого года индекс промпроизводства составил 101,2%, рост реальной зарплаты – 104,8%, уровень безработицы был равен 1,5%, доходы бюджета края увеличились на 6%, на развитие экономики направлено более 115 млрд рублей.

Взгляд в будущее

В прошлом году правительство края подготовило проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Кроме того, была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. Объем финансирования из федерального бюджета составит 5 млрд рублей.

Нацпроекты

В 2019 году было принято 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию из всех источников финансирования направлено 16,4 млрд рублей.

Соцподдержка

На эти цели в 2019 году потратили более 22 млрд рублей. Помощь получили около 700 тысяч человек.

Медицина

В 2019 году ввели в эксплуатацию 17 ФАПов. Началось строительство нескольких поликлиник в районах и городах края. На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, направлено более 640 млн рублей.

Образование

В детсадах за 2019 год было создано 2515 мест, в школах – 940.

Культура

Продолжены работы по реконструкции Алтайского государственного художественного музея и строительству театра кукол "Сказка".

Спорт

Начато строительство обводного канала, который должен принять Кубок мира в 2021 году.

Сельское хозяйство

Общая сумма средств, направленных на аграрную сферу, в 2019 году составила около 4,7 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей – из краевого бюджета. Было собрано 4,6 млн тонн зерна.

Промышленность

В 2019 году введен в эксплуатацию Павловский деревообрабатывающий комбинат, технопарк "Юг Алтая", производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов компании "Эвалар". В результате создано более 630 рабочих мест.

Строительство

Введено 757,7 тысяч кв. м жилья, выполнен годовой план по капремонту многоквартирных домов и по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Что думают депутаты?

Помимо тезисов доклада губернатора на сайте АКЗС появился проект постановления регионального парламента. Здесь кроме вышеперечисленных достижений нашлось место и для констатации слабых сторон.

Депутаты намерены обратить внимание главы региона на ряд проблем. В их числе – превышение смертности над рождаемостью, миграционный отток населения, низкие доходы жителей. "В условиях влияния коронавируса, волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках необходимо принятие комплекса упреждающих, проактивных мер по поддержке социальной сферы и развитию экономики", – сказано в документе.

Главными задачами краевого правительства на 2020 год, по мнению парламентариев, станут восстановление деловой активности и занятости населения, обеспечение роста экономики региона, привлечение инвестиций, создание новых производств.

Отвечать только за себя

Напомним, в этом году Виктор Томенко впервые отчитывается за календарный год, который он целиком провел в должности главы региона. В прошлый раз он фактически это сделал еще и за прежнего губернатора, Александра Карлина.

Кстати, отчет Томенко за 2019 год поддержали 63 депутата, один воздержался, трое оказались против. Как будет на этот раз – узнаем через неделю.