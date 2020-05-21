Четверг, 21 Май, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,34
€ 79,18
14°

308705 +0
Обь
388см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020Пандемия коронавируса
Новости

Все у нас хорошо? Стало известно, о чем расскажет Томенко на годовом отчете

, ИА "Амител"
Свою оценку деятельности главы региона дадут 65 депутатов АКЗС
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

28 мая состоится отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Главу региона заслушают депутаты Заксобрания на очередной сессии. Тезисы доклада выставили на сайте АКЗС. Как и в прошлом году, в документе собраны основные достижения региона.

Amic.ru выбрал наиболее яркие показатели, на которых остановится Томенко. Тезисы губернатора вместили в себя пять страниц текста, насыщенного статистической информацией. Документ демонстрирует сдержанный оптимизм: "По итогам 2019 года отмечается умеренное поступательное развитие экономики и социальной сферы региона".

Итак, коротко, о чем расскажет Виктор Томенко.

Ключевые цифры

По итогам прошлого года индекс промпроизводства составил 101,2%, рост реальной зарплаты – 104,8%, уровень безработицы был равен 1,5%, доходы бюджета края увеличились на 6%, на развитие экономики направлено более 115 млрд рублей.

Взгляд в будущее

В прошлом году правительство края подготовило проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Кроме того, была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. Объем финансирования из федерального бюджета составит 5 млрд рублей.

Нацпроекты

В 2019 году было принято 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию из всех источников финансирования направлено 16,4 млрд рублей.

Соцподдержка

На эти цели в 2019 году потратили более 22 млрд  рублей. Помощь получили около 700 тысяч человек.

Медицина

В 2019 году ввели в эксплуатацию 17 ФАПов. Началось строительство нескольких поликлиник в районах и городах края. На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, направлено более 640 млн рублей.

Образование

В детсадах за 2019 год было создано 2515 мест, в школах – 940.

Культура

Продолжены работы по реконструкции Алтайского государственного художественного музея и строительству театра кукол "Сказка".

Спорт

Начато строительство обводного канала, который должен принять Кубок мира в 2021 году.

Сельское хозяйство

Общая сумма средств, направленных на аграрную сферу, в 2019 году составила около 4,7 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей – из краевого бюджета. Было собрано 4,6 млн тонн зерна.

Промышленность

В 2019 году введен в эксплуатацию Павловский деревообрабатывающий комбинат, технопарк "Юг Алтая", производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов компании "Эвалар". В результате создано более 630 рабочих мест.

Строительство

Введено 757,7 тысяч кв. м жилья, выполнен годовой план по капремонту многоквартирных домов и по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Что думают депутаты?

Помимо тезисов доклада губернатора на сайте АКЗС появился проект постановления регионального парламента. Здесь кроме вышеперечисленных достижений нашлось место и для констатации слабых сторон.

Депутаты намерены обратить внимание главы региона на ряд проблем. В их числе – превышение смертности над рождаемостью, миграционный отток населения, низкие доходы жителей. "В условиях влияния коронавируса, волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках необходимо принятие комплекса упреждающих, проактивных мер по поддержке социальной сферы и развитию экономики", – сказано в документе.

Главными задачами краевого правительства на 2020 год, по мнению парламентариев, станут восстановление деловой активности и занятости населения, обеспечение роста экономики региона, привлечение инвестиций, создание новых производств.

Отвечать только за себя

Напомним, в этом году Виктор Томенко впервые отчитывается за календарный год, который он целиком провел в должности главы региона. В прошлый раз он фактически это сделал еще и за прежнего губернатора, Александра Карлина.

Кстати, отчет Томенко за 2019 год поддержали 63 депутата, один воздержался, трое оказались против. Как будет на этот раз – узнаем через неделю.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.05.2020 07:29
Пионер

рост реальной зарплаты – 104,8%,

Какая занимательная цифра...

А будет рассказывать, сколько куда продал?

21.05.2020 08:09
- гость -

Оценивать его должны жители края, а не эти...

21.05.2020 08:23
- гость -

21.05.2020 08:09
- гость -
Оценивать его должны жители края.

Полностью согласна. Недавно публиковали доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год. У большинства из них доход вырос. И значительно.
А как говорится,сытый голодного не разумеет.Народная мудрость!!!!!!!!!!!!

21.05.2020 09:15
Гость

Газ не могу подключить 5 лет! Бардак отрасли и взяточничество просто беспредельное!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:22
Две трети российских преподавателей не хотят работать из дома 0
09:07
Незаконно уволенный глава района в Горном Алтае вернулся к работе 2
08:55
"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19 13
08:43
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:31
Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти 2
08:19
Выплата детям от 3 до 7 лет. Кто может получить деньги и как это сделать? 1
08:03
В Камне-на-Оби 80-летняя пенсионерка убирает мусор за соседями по дому 3
07:54
Эксперты предсказали массовый переезд жителей менее развитых регионов в Москву 2
07:40
В маске и без обеда. Как правильно возвращаться на работу во время пандемии? 10
07:29
"Это совершенная "дичь". Что тормозит развитие сельской ипотеки в Алтайском крае 5
07:15
Никогда такого не было. Главный имам Алтая о том, как пройдет Ураза-байрам в пандемию 0
07:01
Газ на дистанции. Жители Алтая могут подать заявку и оформить документы онлайн 2
06:52
Все у нас хорошо? Стало известно, о чем расскажет Томенко на годовом отчете 4
06:42
Диетологи назвали обычные продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови 1
06:30
Дача, которую не стыдно показать: чудеса ландшафтного дизайна 2
06:14
В ФАС отметили, что цены на гречку в России стабилизируются 0
06:01
Высокая горимость, гроза и ветер. О погоде в Алтайском крае 21 мая 2
00:01
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
23:43
Треть жителей Алтайского края не могут получить "президентские" выплаты на ребенка 5
23:24
Российская компания подала иск о блокировке сервиса YouTube в стране 3
23:09
Правительство Челябинской области нашло новое применение иномаркам, стоящим в лесу 0
22:40
СК разыскивает в Алтайском крае хабаровчанку, пропавшую 14 лет назад 0
22:09
Стало известно, сколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 0
22:01
В Алтайской краевой больнице скорой помощи коронавирусом заразилось сразу 25 врачей 8
21:57
Новый выпуск программы Никиты Михалкова снова сняли с федерального канала 4
21:27
Из окна детского сада в Горно-Алтайске выпал трехлетний мальчик 0
21:06
В Алтайском крае построили новую мини-поликлинику 0
20:55
Жительница Барнаула подозревается в истязании и лишении свободы своего сына 1
20:30
В Барнауле неизвестные украли высаженные у подъезда цветы и попали на запись камеры 0
20:04
"Как на глазах". ФАС сообщила о снижении цен на лимоны в России 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 52 0
19:27
Томенко: Алтайский край пока не готов к снятию ограничений 4
19:01
В Роспотребнадзоре рассказали о заражении сотрудника на Алтайском шинном комбинате 0
18:33
Новый случай заражения COVID-19 выявили в Горном Алтае 1
18:28
Минфин России отклонил идею продления ЕНВД для индивидуальных предпринимателей 6
18:08
Карантин снимают с Корбалихинского рудника. Туда везут новых вахтовиков 2
17:54
300-400 туристов готовы заехать в Белокуриху с 1 июня 2
17:42
Коронавирус нашли на барнаульском шинном заводе 13
17:21
Алтайские власти попросили Москву выплатить по 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет 17
17:07
СКР Алтайского края пообещал моментально реагировать на сообщения о невыплате врачам 5
16:56
Карантин снимают в Змеиногорском районе 1
16:50
"Мамочка, когда ты домой вернешься?" Медсестра о работе в госпитале Змеиногорска 0
16:38
В России рассказали, чем страна должна заниматься после пандемии коронавируса 1
16:24
Несколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 13
16:21
Сюжет о подготовке Белокурихи к приему туристов вышел на Первом канале 4
16:10
В Алтайском крае напомнили, кому можно пересекать границу во время пандемии 1
15:57
Мнимые кадровики и возврат НДС. Сбербанк выявил новые мошеннические схемы 1
15:44
Более чем на 30 алтайских предприятиях зафиксированы случаи заражения коронавирусом 13
15:32
"Дольщики-экстремисты". Барнаульские застройщики жалуются на массовые иски 17
15:20
Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тысяч 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.