Коронавирус нашли на барнаульском шинном заводе

Один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился на барнаульском шинном заводе. Эту информацию подтвердили в региональном правительстве.

Подробности пока не разглашаются. Представители предприятия официального комментария по данному факту не давали.

Как ранее стало известно, случаи заражения коронавирусом подтвердились на 31 предприятии в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре, не уточнив, о каких именно предприятиях идет речь. В ведомстве дали понять, что в основном подобная информация распространяется только после того, как число зараженных превысит пять человек.