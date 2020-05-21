ВТБ рефинансирует автокредиты и дает три месяца отсрочки платежа

Клиенты ВТБ смогут переоформить автокредиты любого банка под более низкую ставку – от 4% годовых. При этом первые три месяца за кредит можно не платить. Услуга будет доступна с 28 мая 2020 года.

"Мы заметили, что не все банки предоставляют государственные каникулы, а клиентам нужна поддержка. Поэтому ВТБ первым на рынке рефинансирует кредиты с возможностью отложенных платежей. Так мы помогаем клиентам, которые в пандемию потеряли работу или часть дохода", – подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Для оформления услуги не нужны документы об ухудшении финансового положения или заболевании COVID-19. Заявку можно подать на сайте банка в разделе "Рефинансирование автокредита".

Минимальная ставка 4% доступна при оформлении сервисных услуг и программ страхования – "Защита от потери работы", "Страхование залога на весь срок кредита" и пакета "Автолюбитель". Каждый сам решает, что подключать, а что – нет.

В будущем ВТБ расширит программу рефинансирования на кредиты наличными и ипотеку. Об этом Анатолий Печатников сообщил на видеоконференции. А услуга "Отложенный платеж" продолжит действовать и после пандемии. Ей может воспользоваться любой клиент без задолженности по займу. Для оформления отсрочки нужен только паспорт и подписанное заявление.

Доступный размер автокредита – от 300 тыс. до 3 млн рублей. Транспортному средству не должно быть больше 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования – от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.