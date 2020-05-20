Карантин снимают с Корбалихинского рудника. Туда везут новых вахтовиков

Согласно постановлению, которое пописал Виктор Томенко, с 00:00 часов 21 мая в Змеиногорском районе снимается карантин. Это касается и Корбалихинского рудника, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

В Роспотребнадзоре уточнили, что карантинные мероприятия на промплощадке рудника завершаются 20 мая, а с 21 мая начинается новая вахта. Естественно при соблюдении всех мер предосторожности.

Ранее о том, что на рудник привезут более 150 человек, которые сменят своих коллег, сообщала замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Она отметила, что последний случай заболевания на руднике был зафиксирован 6 мая, а к 20 мая у сотрудников, которые контактировали с зараженными, закончится инкубационный период.

Напомним, что 17 апреля у шахтера, который работал на руднике, подтвердился коронавирус. Позднее число зараженных сотрудников возросло до 143 человек, среди которых были не только жители Алтайского края.