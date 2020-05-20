Среда, 20 Май, 19:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,34
€ 79,18
19°

308705 +8764
Обь
384см +5


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020Пандемия коронавируса
Новости

Минфин России отклонил идею продления ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

, ИА "Амител"
С 1 января 2021 года бизнесменам придется выбрать другой режим налогообложения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЕНВД представляет собой довольно простой налоговый режим — предприниматель платит фиксированный платеж вне зависимости от объема выручки. Ставка налога устанавливается властями регионов, в размере от 7,5 до 15% вмененного дохода.

В министерстве заявили, что вид налогообложения для ИП перестанет действовать с 1 января 2021 года. Ранее несколько бизнес-ассоциаций попросили в качестве антикризисной меры продлить режим ЕНВД ещё на четыре года.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2020 18:34
гость

Антоша Силуанов, лично я не сомневался в твоей не порядочности. Сейчас ты затягиваешь петлю на шее предпринимателя, но времена меняются и надеюсь ты предстанешь перед судом(только это будет честный и справедливый народный суд)

20.05.2020 18:47
- гость -

20.05.2020 18:48
- гость -

Душат твари.

20.05.2020 18:59
месный

Тоесть ИП теперь надо полноценную бухгалтерию держать, с кучей отчётности и разных платежей?

20.05.2020 19:03
- гость -

Вот это забота! Вот подмогли! Ну "спасибо" чтоб вы сдохли

20.05.2020 19:14
- гость -

Я ИП, есть ЕНВД и УСН (6%). Перейду полностью на упрощенку, платежи примерно такие же. Для меня разницы нет

20.05.2020 19:36
Евгений

> Тоесть ИП теперь надо полноценную бухгалтерию держать

Нет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19:27
Виктор Томенко принял участие в заседании штаба по предупреждению коронавируса в СФО 1
19:01
В Роспотребнадзоре рассказали о заражении сотрудника на Алтайском шинном комбинате 0
18:33
Новый случай заражения COVID-19 выявили в Горном Алтае 1
18:28
Минфин России отклонил идею продления ЕНВД для индивидуальных предпринимателей 7
18:08
Карантин снимают с Корбалихинского рудника. Туда везут новых вахтовиков 1
17:54
300-400 туристов готовы заехать в Белокуриху с 1 июня 2
17:42
Коронавирус нашли на барнаульском шинном заводе 12
17:21
Алтайские власти попросили Москву выплатить по 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет 18
17:07
СКР Алтайского края пообещал моментально реагировать на сообщения о невыплате врачам 5
16:56
Карантин снимают в Змеиногорском районе 1
16:50
"Мамочка, когда ты домой вернешься?" Медсестра о работе в госпитале Змеиногорска 0
16:38
В России рассказали, чем страна должна заниматься после пандемии коронавируса 1
16:24
Несколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 12
16:21
Сюжет о подготовке Белокурихи к приему туристов вышел на Первом канале 4
16:10
В Алтайском крае напомнили, кому можно пересекать границу во время пандемии 0
15:57
Мнимые кадровики и возврат НДС. Сбербанк выявил новые мошеннические схемы 1
15:44
Более чем на 30 алтайских предприятиях зафиксированы случаи заражения коронавирусом 12
15:32
"Дольщики-экстремисты". Барнаульские застройщики жалуются на массовые иски 17
15:20
Число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тысяч 5
15:11
Заведующая детсадом в Алтайском крае воровала деньги, предназначенные на игрушки 3
15:00
Более шести тысяч человек признаны безработными в Алтайском крае за время пандемии 5
14:53
#голыйголод. Сотрудники ресторанов и кафе по всей России начали массово раздеваться 22
14:40
Просто бизнес. Барнаулец взял в прокат электросамокат и продал его 4
14:29
Можно ли вернуть деньги за сгоревший тур и что будет с ценами на отдых после эпидемии 4
14:18
"Путинские" выплаты не повлияют на другие меры соцподдержки жителей Алтайского края 2
14:06
Очевидцы: полицейские поймали закладчика в Барнауле 4
13:55
Бэтмен, Небула, Даша-путешественница и Тигруля. В Барнауле раздают котят-супергероев 6
13:42
Алтайский край и Сбербанк заключили соглашение о цифровизации региона 21
13:30
Голый фундамент. В центре Бийска за 60 млн продают долгострой 0
13:19
Июнь в Алтайском крае будет теплее обычного 0
13:08
Коронавирус может привести к обнищанию 60 миллионов человек 4
12:55
Алтайская Счетная палата выявила нарушения использования бюджета на 6,6 млрд рублей 11
12:41
Шестой пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 15
12:35
Спада нет. Еще 40 заразившихся коронавирусом выявили в Алтайском крае 78
12:26
В Горном Алтае пока не определились с датой открытия туристических объектов 0
12:13
Выход на досрочную пенсию могут смягчить. Что это значит и кого коснется? 3
12:05
Оплата трудна. Куда обращаться, если банк отказывает в кредите 6
11:57
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пропажи 15-летней рубцовчанки 6
11:47
Когда и как пройдут последние звонки в школах Алтайского края 11
11:38
Банк земельных участков под жилищное строительство создадут в Барнауле 3
11:29
Бывшая студентка юрфака, спевшая про "воров и мусоров", ответила своим критикам 21
11:14
В Алтайский край идут заморозки 7
11:03
Где в Алтайском крае сдать анализ на антитела к COVID-19 13
10:51
Туризм начнут поэтапно выводить из карантина с 1 июня 10
10:39
Самые красивые девчонки нашего города. Фоторепортаж, в котором все идеально 37
10:28
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию 2
10:15
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день 20
10:04
Как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 6
09:52
Зарплаты барнаульских студентов выросли в полтора раза 3
09:40
Похудеть на 17 кг. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 15
09:29
Алтайским врачам будут выплачивать страховку при заражении коронавирусом 13
09:15
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны 37
09:02
Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 6
08:47
Медсестру из Тулы наказали за прозрачный защитный костюм 32
08:32
"Улыбается на камеру". Аргалята родились в Горном Алтае 0
08:17
Жара в офисе. При какой температуре воздуха летом можно не работать 2
08:06
Коронавирус нам не страшен. Барнаульцы вышли массово гулять, устав от самоизоляции 26
07:53
Около 50 новых иномарок обнаружили в челябинском лесу 4
07:40
Бороться стоит. Как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса 6
07:19
"Иногда до слез": как выживает зоопарк в Барнауле, который спасают всем краем 76
07:05
Ирина Шейк раскрыла секрет идеальной внешности в самоизоляции 4
06:52
Ученые рассказали, какие продукты вызывают старение 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.