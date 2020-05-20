Минфин России отклонил идею продления ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

Министерство финансов РФ решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ЕНВД представляет собой довольно простой налоговый режим — предприниматель платит фиксированный платеж вне зависимости от объема выручки. Ставка налога устанавливается властями регионов, в размере от 7,5 до 15% вмененного дохода.
В министерстве заявили, что вид налогообложения для ИП перестанет действовать с 1 января 2021 года. Ранее несколько бизнес-ассоциаций попросили в качестве антикризисной меры продлить режим ЕНВД ещё на четыре года.
Комментарии
Антоша Силуанов, лично я не сомневался в твоей не порядочности. Сейчас ты затягиваешь петлю на шее предпринимателя, но времена меняются и надеюсь ты предстанешь перед судом(только это будет честный и справедливый народный суд)
Душат твари.
Тоесть ИП теперь надо полноценную бухгалтерию держать, с кучей отчётности и разных платежей?
Вот это забота! Вот подмогли! Ну "спасибо" чтоб вы сдохли
Я ИП, есть ЕНВД и УСН (6%). Перейду полностью на упрощенку, платежи примерно такие же. Для меня разницы нет
> Тоесть ИП теперь надо полноценную бухгалтерию держать
Нет