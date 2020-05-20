Минфин России отклонил идею продления ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

Министерство финансов РФ решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЕНВД представляет собой довольно простой налоговый режим — предприниматель платит фиксированный платеж вне зависимости от объема выручки. Ставка налога устанавливается властями регионов, в размере от 7,5 до 15% вмененного дохода.

В министерстве заявили, что вид налогообложения для ИП перестанет действовать с 1 января 2021 года. Ранее несколько бизнес-ассоциаций попросили в качестве антикризисной меры продлить режим ЕНВД ещё на четыре года.