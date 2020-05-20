В Роспотребнадзоре рассказали о заражении сотрудника на Алтайском шинном комбинате

Единичный случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у сотрудника Алтайского шинного комбината. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

"Предприятию выдано соответствующее предписание. От работы в цехе, где трудится заболевший, отстраняются все контактные лица, они подлежат обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе", — рассказали в ведомстве.

Руководство комбината обязали обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий. Необходимо входной фильтр с термометрией, обеспечить обработку рук антисептиком на входе, ограничить контакты сотрудников между собой.

Ранее amic.ru писал о том, что на барнаульском шинном заводе подтвердился случай заражения коронавирусом. Информации о том, как заразился сотрудник, нет.